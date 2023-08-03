В Анапе женщина пыталась зарезать своего сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе 62-летняя женщина пыталась зарезать своего любовника из-за выпитого алкоголя. Сообщение о ножевом ранении 61-летнего местного жителя в полицию поступило от работников районной больницы.

«Полицейские установили и задержали 62-летнюю сожительницу пострадавшего. Она пояснила, что ее возлюбленный пил много алкоголя, после чего вел себя агрессивно и провоцировал скандалы», - сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.

Уточняется, что после очередного выпитого спиртного сожителя начали ссориться. В результате, женщина ударила мужчину ножом в область груди и его госпитализировали в реанимацию.

На данный момент за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении женщины завели уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.