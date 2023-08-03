На Кубани принимают заявки на вокальный конкурс «Имя»

Победители получат премии Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовал прием заявок на вокальный конкурс эстрадных исполнителей «Имя». Подать их можно до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Заявки принимают от жителей края в возрасте от 18 до 30 лет. Вокальный конкурс проводится в три этапа. Первый из них – отборочный – пройдет заочно до 30 сентября. Очные прослушивания организуют с 20 по 31 октября в Краснодаре.

«На них нужно будет исполнить одно вокальное произведение на русском языке продолжительностью не более 5 минут», – уточнили в пресс-службе администрации края.

Заключительный этап пройдет с 1 ноября по 31 декабря. В нем поучаствуют не более 15 исполнителей. В течение 10 дней участники подготовятся к показу финального номера на одной из концертных площадок Краснодара.

Для четверых финалистов подготовят денежные премии. А участнику, получившему гран – при, вручат 1 млн рублей.

Чтобы подать заявку, необходимо:

– записать на видео исполнение двух разнохарактерных эстрадных произведений

– заполнить заявку на сайте и приложить видеозаписи

«В состав жюри конкурса «ИМЯ» войдут ведущие деятели культуры и искусства Краснодарского края и России, руководители творческих коллективов, педагоги, композиторы», – уточнили в пресс-службе региональной администрации.