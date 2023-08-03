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НовостиОбщество3 августа 2023 12:20

В Новокубанском районе достроили амбулаторию

Медучреждение будут посещать более трех тысяч взрослых и 800 детей
Светлана ОВДЕЙ
В Новокубанском районе достроили амбулаторию Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новокубанском районе достроили амбулаторию Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новокубанском районе достроили амбулаторию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Медучреждение находится в микрорайоне Книитим Новокубанска.

Амбулаторию построили по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Медучреждение будут посещать более трех тысяч взрослых и 800 детей. В амбулатории оборудовали кабинеты врача-терапевта, педиатра, процедурный и прививочный, физиотерапии.

«Здесь можно будет пройти медосмотры и диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, необходимые инъекции и прививки, физиопроцедуры», – уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, в Новокубанском районе в 2023 году открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта. Медучреждения начали работу по нацпроекту «Здравоохранение» в хуторе Роте-Фане и станице Косякинской.

«В 2025 году новый фельдшерско-акушерский пункт откроют в хуторе Камышеваха», – добавили в пресс-службе администрации региона.