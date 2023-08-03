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НовостиОбщество3 августа 2023 12:48

Новый 48-метровый мост построили в Сочи через реку Кудепсту

Работы завершили раньше срока
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В эксплуатацию его сдадут после завершения всех работ по благоустройству прилегающей территории.

В эксплуатацию его сдадут после завершения всех работ по благоустройству прилегающей территории.

Продолжая комплексное развитие территории Сочи, с опережением срока на два месяца построили новый 48-метровый капитальный мост через реку Кудепсту между улицами Искры и Гостеприимной.

В эксплуатацию его сдадут после завершения всех работ по благоустройству прилегающей территории. Там сейчас ведется укрепление береговой линии подпорными стенами и габионами.

"Вдоль набережной уже установлены современные детские площадки, благоустроена зона для игровых видов спорта", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.