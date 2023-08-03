На Кубани до 78 млрд рублей увеличили финансирование нацпроектов

На Кубани провели совещание регионального проектного комитета Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани финансирование нацпроектов в 2023 году превышает 78 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Итоги реализации нацпроектов за семь месяцев подвели на совещании регионального профильного комитета.

Отмечается, что с последнего заседания в июне финансирование увеличили на 9 млрд рублей. В том числе средства направляют на реализацию проекта «Развитие общественного транспорта». Так, в Краснодаре прокладывают 1,4 километра трамвайных путей, закупают 40 трамваев и 16 электробусов.

«Также опережающими темпами реконструируем 10 участков краевых дорог, которые были запланированы на 2024 год. Плюс дополнительные средства идут на возведение и реконструкцию социально значимых объектов», – отметил глава региона.

Кассовое исполнение нацпроектов в крае составляет около 27,8 млрд рублей. Это 36% от плана. Отмечается, что 75% средства направляют на строительство и ремонт соцучреждений и объектов инженерной инфраструктуры.

«Лидерами рейтинга реализации нацпроектов в муниципалитетах являются Успенский, Тихорецкий, Динской, Туапсинский районы и город-курорт Анапа. В числе отстающих – Гулькевичский, Красноармейский, Тбилисский, Староминский районы и Армавир», – сообщила директор департамента организации проектной деятельности администрации региона Светлана Герих.