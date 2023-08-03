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НовостиОбщество3 августа 2023 12:55

В Краснодаре в этом году начнется ремонт Театра Драмы

К работам приступят на полгода раньше срока
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

В Краснодаре в этом году начнется ремонт Театра Драмы. Работы проведут по нацпроекту «Культура». К ним приступят на полгода раньше срока.

«Реализацию национальных проектов обсудили сегодня с коллегами. В зоне особого внимания строительство школ. К 1 сентября в крае должны быть сданы 9 новых учебных заведений», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что большее количество денег, которые заложены на нацпроекты, идут на строительство и реконструкцию социальных объектов.