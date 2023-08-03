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НовостиОбщество3 августа 2023 13:10

В Сочи прочистили более 57 километров ливнестоков

Работы ведутся в Хостинском районе на улице Шоссейной
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все работы планируют завершить до конца 11 августа.

Все работы планируют завершить до конца 11 августа.

В Сочи прочистили более 57 километров ливнестоков. Работы ведутся в Хостинском районе курорта на улице Шоссейной. Специалистам уже удалось восстановить пропускную способность коллектора. Ранее она была нарушена после схода селя.

«На данный момент участок восстановлен, находится в работоспособном состоянии. Проводятся мероприятия по засыпке котлована, установке сооружений, препятствующих дальнейшему поступлению горной массы в коллектор», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», все работы планируют завершить до конца 11 августа.