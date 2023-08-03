В Краснодаре достроят 11 школ к концу 2023 года Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре достроят 11 школ к концу 2023 года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале. Ранее, в январе, в краевом центре планировали ввести в эксплуатацию 10 учреждений.

По словам мэра Краснодара, еще одну школу достроят раньше срока за счет поддержки федерального правительства и губернатора Вениамина Кондратьева.

«Сейчас мы активно возводим и ремонтируем социальные объекты, развиваем дорожную инфраструктуру и улучшаем инженерные сети, а также экологию в Краснодаре. До конца года еще много времени», – отметил Евгений Наумов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достроили школу на 1550 мест в районе Западного обхода. Учреждение находится в ЖК «Достояние» по улице Булгакова.