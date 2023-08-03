В Гулькевичском районе Кубани газифицировали три поселения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Гулькевичском районе газифицировали три поселения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Газопровод высокого давления построили к хуторам Вербовый, Лебедев и Орлов по подпрограмме «Газификация Краснодарского края».

Работы стартовали в начале апреля. К августу специалисты завершили газопровод протяженностью 1693 метра. Кроме того, установлены три газорегуляторных пункта.

«Это дает техническую возможность для строительства газопровода низкого давления и дальнейшего подключения домов в трех хуторах, где проживают около 440 человек», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, в поселке Венцы Гулькевичского района построили распределительный газопровод высокого и низкого давления. Его протяженность составляет 1 868 метров. К газопроводу подключатся жители около 50 домов.