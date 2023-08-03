Серьезные повреждения получил КамАЗ Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Под Краснодаром столкнулись КамАЗ и большегруз. Авария произошла днем 3 августа на трассе А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» вблизи поселка Прикубанский.

«Установлено, что 33-летний водитель КамАЗа, житель одной из соседних республик, не справился с управлением и допустил столкновение с другим грузовиком иностранного производства, который двигался в попутном направлении, под управлением 37-летнего жителя Новороссийска», – сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате ДТП никто не пострадал. Уточняется, что серьезные повреждения при столкновении получил КамАЗ.

«В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации транспорта с проезжей части дороги», – добавили в пресс-службе МВД республики.