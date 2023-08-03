Оборот потресферы на Кубани с начала 2023 года вырос на 9,2%

В 2023 году оборот предприятий потребительской сферы Кубани увеличился. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала 2023 года оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края вырос на 9,2%. В консолидированный бюджет Кубани поступило 30 миллиардов рублей налогов от юридических лиц.

«Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края за январь-июнь 2023 года составил 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все отрасли показывают положительную динамику», – рассказал глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

В администрации региона также отметили что работники краевых крупных и средних предприятий стали получать на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.