Кубань вышла в российские лидеры по числу фермерских винодельческих хозяйств

Ежегодный проект по исследованию российских вин реализуют более 5 лет. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край вышел в лидеры по количеству действующих фермерских винодельческих хозяйств. В регионе открыты более 40 лицензированных фермерских виноделен и это рекорд по стране. Об этом заявили эксперты группы «Винного гида России».

«Краснодарский край проводит активную политику популяризации вин, произведенных в регионе. В 2022 году в Анапе прошла первая в России специализированная винная ярмарка. В 2023 году такие ярмарки были организованы в Краснодаре и Геленджике. Кроме того, планируется серия мероприятий на черноморском побережье в рамках эногастрономического фестиваля «Черноморская винная неделя», – рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Также регион является одни из крупнейших рынков вина в России. Объемы продаж продукции в регионе составляют более 11 млрд рублей в год. Гости черноморских курортов могут посетить винодельни региона. Услуги энотуризма оказывают более 30 объектов.