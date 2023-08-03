На Кубани школьников и студентов бесплатно обучат программированию

Кубанские школьники и студенты могут бесплатно обучиться программированию. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Ученики 8-11 классов кубанских школ и студенты техников и колледжей могут бесплатно обучиться программированию в рамках проекта «Код будущего». Для этого необходимо подать заявку до 30 сентября. Проект запущен в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Дополнительное образование в сфере информационных технологий – шанс для молодого поколения проложить путь к успешному будущему в новых технологиях или освоить смежную профессию. На курсе ребята не просто изучают теорию, но и получают уникальные возможности развития навыков программирования, разработки приложений, игр и сайтов», – отметил глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, необходимо иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг и паспорт. После проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание, которое следует пройти в течении 10 дней. После этого будет принято решение о зачислении на курсы.