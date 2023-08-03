На Кубани благодаря нацпроекту производитель комбикорма нарастил выработку

Нацпроект «Производительность труда» реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Тимашевский производитель комбикорма благодаря использованию бережливых технологий нарастил выработку. Комбинат изготавливает комбикорм для всех видов птиц и животных.

«Внедрение бережливых технологий на предприятие и фокус на повышение производительности труда привели к заметному положительному эффекту. Увеличение целевых показателей проекта – главный результат тесной командной работы», – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» полгода назад. За это время сотрудники компании вместе с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали процессы производства витаминно-минеральных концентратов. В итоге выработка выросла на 9,9%, а время протекания производственного процесса сократилось на 10%. Количество брака также удалось сократить на 36%.