В Ейске будут судить браконьеров за вылов краснокнижных осетров

Вылов краснокнижных осетров запрещен законом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ейском районе судят рыбаков, которых обвиняют в вылове рыбы, находящейся под угрозой исчезновения. По данным следствия, два местных жителя поучили разрешения на промысел тарани, тюльки и камбалы в Азовском море.

«В марте 2023 года обвиняемые в акватории Азовского моря незаконно выловили при помощи лесковых сетей более 90 единиц судака и сельди, в также две особи русского осетра, находящегося под угрозой исчезновения, который также включен в перечень особо ценных биологических ресурсов и занесен в Красную книгу Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчинам предъявили обвинения в незаконной добыче (вылове) рыбы в крупном размере, в том числе, особо ценных особей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. За эти правонарушения предусмотрен не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до четырех лет.