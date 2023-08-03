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НовостиПроисшествия3 августа 2023 16:04

В Краснодаре арестованы напавшие на полицейских мужчины

В Краснодаре суд заключил под стражу мужчин 22 и 19 лет, которых обвиняют в нападении на полицейских
Евгения ХАЛИКОВА
Обоих подозреваемых в нападении на полицейских отправили под стражу.

Обоих подозреваемых в нападении на полицейских отправили под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре двое мужчин, которых обвиняют в нападении на полицейских, помещены под стражу по решению суда.

«В ночь на 29 июля 2023 года на проезжей части возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре 22-летний обвиняемый в ответ на законные требования сотрудников ДПС применил в отношении полицейского насилие, в связи с чем был задержан и доставлен на пост для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Затем в служебное помещение ворвался 19-летний приятель задержанного. Мужчины затеяли драку и избили полицейских. Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти находится на контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина.