В Краснодаре арестованы напавшие на полицейских мужчины

Обоих подозреваемых в нападении на полицейских отправили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре двое мужчин, которых обвиняют в нападении на полицейских, помещены под стражу по решению суда.

«В ночь на 29 июля 2023 года на проезжей части возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре 22-летний обвиняемый в ответ на законные требования сотрудников ДПС применил в отношении полицейского насилие, в связи с чем был задержан и доставлен на пост для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Затем в служебное помещение ворвался 19-летний приятель задержанного. Мужчины затеяли драку и избили полицейских. Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти находится на контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина.