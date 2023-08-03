Более полусотни домов пострадали от крупного града в Апшеронском районе

Градом выбило стекла.

В Апшеронском районе комиссии приступили к оценке ущерба, который нанесла непогода. Вечером 3 августа на муниципалитет обрушился крупный град, некоторые градины превосходили в размерах крупное яблоко. Больше всего от градобоя пострадали жители села Черниговское. Здесь частично повреждена кровля местной администрации, также побиты огороды и автомобили.

«Поступило 55 заявок от населения о повреждении кровель частных домовладений. Проводится обследование домовладений, организована работа 20 комиссий, по оценке ущерба», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На места выехали оперативные группы муниципального образования Апшеронский район и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.