На Кубани впервые предоставлена отелю налоговая льгота на 10 лет

Первый отель в Краснодарском крае получил беспрецедентную налоговую льготу на 10 лет. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае впервые отель получил налоговую льготу на срок до 10 лет. Это беспрецедентная мера поддержки. Она появилась в 2023 году для стимуляции санаторно-курортного потенциала региона.

«Буквально на днях на нашей туристической карте появится новая точка притяжения – четырехзвездочный отель «Абрау Лайт». Он станет первым получателем краевой льготы по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам «все включено» и «ультра все включено». Мы видим, что эти отели пользуются повышенным спросом. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении», – рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

Инвесторы, решившие строить на Кубани отели и санатории, могут рассчитывать на более чем 120 мер господдержки. Главные условия – объем инвестиций в экономику региона должен быть не меньше 500 млн рублей. А отели должны соответствовать уровню 3 звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99%, затем последующие два года – 75%, и с 9 по 10 года– 50%.