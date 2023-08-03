В Новороссийске туристов с детьми навигатор завел в лес, а не на пляж

В Новороссийске спасателям пришлось выезжать в лес, чтобы помочь туристам, застрявшим на грунтовой дороге. Оказалось, что семья из пяти человек, в том числе трое детей, ехали на пляж, но навигатор перепутал карты.

«Навигатор завел отдыхающих не к морю, а в лес где дороги закончились машина застряла и пришлось им вызывать нас. Спасатели выехали на место и при помощи легендарного автомобиля УАЗ и подручных средств вытащили автомобиль из леса», - рассказал о рабочем курьезе глава «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели не только помогли выбраться семье на асфальтированную дорогу, но и указали правильное направление в сторону Анапы.