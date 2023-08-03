В Сочи оштрафовали фотографа с обезьянами

Молодой человек заплатит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Фото: пресс-службы УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи полицейские оштрафовали 25-летнего мужчину с фотоаппаратом и обезьянами. На слишком навязчивого анимал-фотографа пожаловались отдыхающие.

«Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по городу Сочи на улице Бестужева Адлерского района выявили 25 летнего уроженца Армавира, который навязчиво предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянами», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодому человеку придется заплатить штраф за незаконную организацию уличного фотоателье. В отношении него составлен административный протокол.