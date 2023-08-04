Причиной взрывов в Новороссийске стала атака надводных беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили надводные беспилотники ВСУ в акватории Новороссийска

Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах в городе. Они прогремели в акватории Новороссийска и села Мысхако. Позже Минобороны РФ сообщило, что причиной взрывов стала атака со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска безэкипажными катерами. Их было два.

- Безэкипажные катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, - сообщили в Минобороны РФ.

- В акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу, - написал у себя в ТГ-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщают РИА-Новости, инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не повреждена. Погрузка нефти в Новороссийские проходит штатно. Пострадавших и разрушений нет.