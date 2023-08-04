Кондратьев: Пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск нет

В акватории Новороссийска российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Пострадавших и разрушений в результате атаки украинских безэкипажных катеров на Новороссийск нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в ТГ-канале.

- Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, - написал глава Кубани. Кондратьев также сообщил, что все необходимые службы сейчас работают на месте. Вениамин Кондратьев также поблагодарил военных за слаженную работу.

А глава Новороссийска сообщил, при помощи каких кораблей удалось пресечь атаку ВСУ. Это экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Напомним, ночью и рано утром 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами. Российские военные обнаружили цель и уничтожили.