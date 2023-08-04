Инфраструктура КТК не повредилась после попытки атаки ВСУ в Новороссийске

Экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» смогли избежать последствий утренней украинской атаки.

Ночью и утром 4 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать военно-морскую базу в акватории Новороссийска. Для этого киевская власть даже запустила два безэкипажных катера. Но все попытки ВСУ атаковать провалились.

Ифраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не повреждена. Погрузка нефти в Новороссийские проходит в штатном режиме.

Напомним, что российские военные моментально среагировали на попытку атаки. Экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» смогли избежать последствий утренней украинской атаки.