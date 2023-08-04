Автомобили столкнулись на трассе в поселке Советском Фото: t.me/tim_kubanspas

На Кубани в ДТП с двумя легковушками пострадал 13-летний школьник. Авария произошла утром 4 августа в Тимашевском районе.

На трассе поселка Советского столкнулись Land Rover и Daewoo Nexia. При столкновении пострадал 13-летний мальчик. На месте аварии потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели оказали ему первую помощь, затем транспортировали его в карету СМП. Также спасатели отключили АКБ у аварийных автомобилей», – сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.