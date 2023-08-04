С птицами предлагали сфотографироваться на смотровой площадке Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике у фотоживодеров забрали краснокнижных птиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Незаконных предпринимателей задержали в долине реки Жане.

Молодые люди предлагали туристам на смотровой площадке сфотографироваться с двумя орланами и ястребом. Птицы, которых они удерживали, занесены в Красную книгу.

«В отношении правонарушителей ведется разбирательство. Молодым людям грозит ответственность вплоть до уголовной», – сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Уточняется, что птиц изъяли и направили на восстановление в зоопарк.