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НовостиОбщество4 августа 2023 6:50

Вторая энергоавария оставила без света семь улиц в Краснодаре

Отключение произошло в Карасунском округе
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре вторая энергоавария оставила без света семь улиц. Отключение произошло в Карасунском округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «ВП-331 » и 25 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Свет временно погас в домах по улицам Гагарина, Крайней, Трактовой, Светлой. Без электроэнергии остаются жители улица Союзной, Угловой, Энтузиастов.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре четыре улицы остались без света. Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе.