Бывшего мэра Краснодара поздравили с присвоением Ордена Мужества Фото: t.me/edinroskuban

Бывший мэр Краснодара покинул зону СВО. Евгений Первышов вернулся в Краснодар после окончания третьего контракта. В краевом центре депутата Госдумы поздравили с присвоением Ордена Мужества.

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко поздравил Евгения Первышова от имени регионального политического совета партии. Участники встречи поговорили о том, что сейчас в первую очередь необходимо военным.

«Первостепенно отрабатываются заявки, которые поступают от подразделений, что-то идет по линии рабочей группы по вопросам СВО», – сказал Николай Гриценко.

Евгений Первышов отметил, что бойцы в зоне СВО чувствуют поддержку земляков, это придает им сил.

«Вы ежедневно проявляете отвагу и доблесть, защищая Отечество, ценой своего здоровья и собственной жизни. Вся Кубань гордится вами», – сказал Николай Гриценко.