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НовостиОбщество4 августа 2023 8:04

Музеи Кубани предлагают свой «Виртуальный тур по многонациональной России»

Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 августа
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Музеи Кубани предлагают свой «Виртуальный тур по многонациональной России». Заявки на участие во II Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов принимают до 30 августа.

«Конкурсантам нужно снять на видео экскурсию или виртуальный тур по экспозиции. Ее продолжительность не должна превышать 10 минут. Комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях. Еще одного победителя выберут с помощью онлайн-голосования», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что лучшие работы появятся на видеоканале «Ресурсная среда».

Победителей наградят дипломами на итоговых мероприятиях конкурса. Они пройдут в Москве в ноябре.