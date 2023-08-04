Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят банду наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, организаторы и участники группировки занимались поставками запрещенных веществ из Москвы. Они планировали сбывать наркотики в Краснодарском крае, Адыгее, Московской, Челябинской, Саратовской областях и столице.

«Всего в преступном сообществе состояло 4 руководителя и 15 участников из числа жителей России, Таджикистана и Узбекистана», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Задержать сбытчиков наркотиков удалось в станице Кущевской. Полицейские и сотрудники краевого управления ФСБ остановили автомобиль Hyundai Solaris на въезде в регион. Как оказалось, наркотики были спрятаны в тайнике, который оборудовали в бензобаке.

Всего правоохранители нашли 4,3 кг запрещенного вещества, расфасованного и разложенного в пластиковые бутылки. Позже полицейские задержали еще двух организаторов и пятерых участников банды. В их домах в Краснодаре, Новороссийске, Лабинске и Армавире обнаружили более семи кг наркотика.

На лидеров и участников группировки завели уголовные дела. Задержанных обвиняемых заключили под стражу. В настоящее время расследование завершено.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.