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На Кубани зарегистрировали почти нулевой уровень безработицы. Среднероссийские показатели составили 0,4 % от численности рабочей силы.

«С начала года трудоустроено 25,7 тысячи человек. Еще 24,4 тысяч жителей Кубани поучаствовали во временных и оплачиваемых общественных работах. Около 60,5 тысячам людей помогли с профориентацией. Более 3,4 тысяч обратившихся направили на обучение и получение дополнительного профобразования», - сообщила вице-губернатор Кубани Анны Минькова.

Уточняется, что начать свое дело помогли еще 1,7 тысячи жителей края.

Среди наиболее востребованных профессий — медработники, учителя, продавцы, повара, инженеры, водители. Также рабочие строительных специальностей, технологических процессов, сельского хозяйства.