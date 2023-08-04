На Кубани 50 турпроектов претендуют на госсубсидии Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 50 турпроектов претендуют на получение госсубсидий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Прием заявок продлится до 7 августа.

Заявления могут подать организации и предприниматели, планирующие проекты по развитию пляжей и объектов притяжения национального турмаршрута. Средства на их реализацию выделяют по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Победители смогут компенсировать средства на обустройство пляжных территорий на море, реках, озерах, водохранилищах. Это касается и затрат на создание детских и спортивных зон отдыха, а также приобретение необходимого снаряжения, инвентаря, экипировки», – сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Кроме того, средства можно использовать для обустройства и обновления ресурсов, изготовления и установки систем навигации, информационных центров для развития национального маршрута «Винные дороги Краснодарского края».

Уточняется, что на поддержку предпринимательских инициатив направили более 155 млн рублей.

Условия получения субсидий для организаций и предприятий опубликованы на официальном сайте регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.