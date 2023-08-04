Сергей Жуков представил новый клип к сериалу, в котором снялась его дочь

Состоялась долгожданная премьера видеоклипа песни «Девочка-плакса» (исполнительница - Ника Жукова). Это главная музыкальная тема нового сериала «Плакса» (16+) - совместного проекта компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС.

Вкратце: героиня сериала Маша (Ника Жукова) вместе с переездом родителей меняет родной город и любимую престижную школу. Приходится привыкать к провинциальным нравам и бороться с буллингом одноклассников. Романтические отношения с парнем (Алексей Онежен) только обостряют ситуацию и делают положение девочки невыносимым. За Машей закрепляется кличка «Плакса». Выйти из сложной ситуации помогают песни и музыкальная школьная группа (Ваня Дмитриенко, Софья Николаева, Даниил Муравьев).

Яркий, красочный клип уже можно увидеть на музыкальных каналах и на YouTube от Wink и СТС, а фото со съемок - здесь. Премьера музыкальной драмы состоится в сентябре в Wink («Ростелеком»), а телепремьера — в новом сезоне СТС. Проект войдет в линейку Wink Originals.

- Сериал «Плакса» - это очень откровенный и без прикрас разговор о том, что такое буллинг и к каким последствиям он приводит. Поэтому проект обязателен к просмотру не только школьниками, но и родителями. Музыка в сериале играет одну из главных ролей - она помогает справиться с испытаниями и сохранить собственное «я». Берегите детей и таланты, которые есть в каждом из них, - отмечает генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Папа исполнительницы главной роли – Сергей Жуков – выступил в качестве продюсера и композитора сериала. Саундтрек «Плаксы» состоит из десяти роковых композиций его авторства. На восемь музыкальных тем сериала сняты видеоклипы, а это уже прецедент для киноиндустрии. Еще три песни добавил Ваня Дмитриенко, тоже снявшийся в сериале. Это его первая серьезная роль в кино. На съемках в Сочи кумира подростков поддерживала певица и видеоблогер Саша Айс.

- Я очень рада, что моя дебютная работа получилась именно такой. «Плакса» — это честный рассказ о том, что порой происходит в школах, и о том, как музыка помогает найти выход из любой ситуации, - говорит о сериале Ника Жукова.

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