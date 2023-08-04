Информация о происшествиях не поступала в экстренные службы

В оперштабе Кубани объяснили причину громкого звука в Туапсе. Местные жители услышали его утром 4 августа.

Как выяснилось, причиной звука, который напугал туапсинцев, стало преодоление самолетом звукового барьера.

«Громкий звук, который услышали жители Туапсе утром 4 августа, связан с преодолением самолетом звукового барьера», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что экстренные службы не получали информацию о происшествиях в муниципалитете.