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НовостиОбщество4 августа 2023 8:57

В оперштабе Кубани объяснили причину громкого звука в Туапсе

Экстренные службы не получали информацию о происшествиях
Светлана ОВДЕЙ
Информация о происшествиях не поступала в экстренные службы

Информация о происшествиях не поступала в экстренные службы

В оперштабе Кубани объяснили причину громкого звука в Туапсе. Местные жители услышали его утром 4 августа.

Как выяснилось, причиной звука, который напугал туапсинцев, стало преодоление самолетом звукового барьера.

«Громкий звук, который услышали жители Туапсе утром 4 августа, связан с преодолением самолетом звукового барьера», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что экстренные службы не получали информацию о происшествиях в муниципалитете.