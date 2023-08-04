В Геленджике прошел литературный вечер в честь писателя Владимира Короленко. Фото: администрация Геленджика

27 июля литератору, писателю с прогрессивными взглядами исполнилось бы 170 лет. В Геленджике трепетно хранят память о человеке, которому принадлежит фраза: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

В честь юбилея писателя в Геленджике прошел литературный вечер. Мероприятие состоялось в доме-музее Короленко в хуторе Джанхот.

В ходе литературного вечера перед зрителями выступил не только сам Короленко, но и его товарищи по перу: Антон Чехов, Лев Толстой, Максим Горький и Федор Щербина. Конечно, это были геленджикские актеры в образах классиков русской литературы. Вместе с ними атмосферу интеллигентного праздничного вечера поддержали артисты вокального и хореографического жанра.

Среди почетных гостей вечера - глава Геленджика Алексей Богодистов. Фото: администрация Геленджика

Присутствовавший на литературном вечере глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что для города крайне важно сохранять наследие, которое нам оставила история и такая яркая и неординарная личность, как Владимир Галактионович Короленко. В этой связи в этом году в Геленджике была учреждена и проведена первая литературная премия имени Владимира Короленко. Основная ее цель – поддержка современных талантливых писателей, сохранение литературных традиций.

Претерпела значительных изменений и городская библиотека, носящая имя прозаика. На средства муниципалитета сделан капитальный ремонт внутренних помещений библиотеки, фасад, обновлено материально-техническое оснащение, которое позволяет оцифровывать наиболее ценные книги. А совсем недавно, по многочисленным просьбам абонементов, при библиотеке открылся читальный зал под открытым небом. И важно отметить, что библиотека пользуется повышенным спросом. Каждый день она полна любителей литературного слова. И этот факт подтверждает, что интерес к библиотеке и книгам по-прежнему высок. Вечная классика!