В Краснодаре 17 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 17 улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «ВП-411 » и 31 трансформаторная подстанция», – сообщили в городской ЕДДС.

Без электроэнергии временно остались улицы Базарная, Бейсугская, Знаменская, Соборная, Новодонецкая, Булатная, Гренадерская, Становая. Свет погас и в домах по улицам Демидовской, Куликовского, Есенина, Гагарина, Зеленой, Трактовой, Школьной, Новой, Киевской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.