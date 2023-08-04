В Кабардинке по нацпроекту обновляют сквер Корницкого Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кабардинке обновляют сквер Корницкого. Общественную территорию на побережье Цемесской бухты приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Завершить благоустройство планируют к концу года. В зеленой зоне оборудуют детскую и тренажерную площадки, динамический фонтан и скейт-парк.

«К началу августа работы по обустройству сквера выполнены более чем на треть», – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Специалисты уже выполнили армирование и бетонирование площадки, где установят уличные тренажеры, смонтировали систему автоматического полива. В настоящее время в парке проводят системы освещения, видеонаблюдения и WI-FI.

Всего на Кубани в 2023 году по нацпроекту обновят 142 общественные территории.