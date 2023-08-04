Роскадрастр Кубани внес более 1,2 тыс. охранных зон магистральных газопроводов в ЕГРН

Фото: Роскадастр Кубани

Более 1,2 тыс. охранных зон магистральных газопроводов внесли в ЕГРН в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роскадастра.

Магистральный газопровод представляет собой комплекс инженерных сооружений преимущественно линейного типа, которые применимы для транспортировки природного газа из районов добычи или производства к местам обработки и в места потребления.

«Информация о них отображается в сервисе «Публичная кадастровая карта» Росреестра», – отметил начальник отдела инфраструктуры пространственных данных филиала ППК «Роскадастр» по краю Дмитрий Тонхоноев.

Деятельность на указанных объектах и установление охранных зон регулирует Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 №1083. В документе указаны основные характеристики зон и правила пользования.

Так, каждый объект имеет свое расстояние охранной зоны. Для газопровода установлено 25 м от его оси с каждой стороны. Периметр компрессорных и газоизмерительных станций достигает 100 м от ограждения по кругу.

В том числе в документе указан перечень требований в охранных зонах. Так, запрещается:

– перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные знаки магистральных газопроводов;

– огораживать и перегораживать охранные зоны;

– проводить несанкционированное подключение к магистральному газопроводу и др.

В то же время в охранных зонах разрешено проводить горные, взрывные, строительные, монтажные, мелиоративные работы, в том числе деятельность, связанную с затоплением земель.

Отмечается, что владелец участка или законный представитель может проводить полевые сельхозработы, орошение земель, предварительно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, которая его использует. Письменное заявление необходимо направить не менее чем за 20 рабочих дней до дня начала работ.