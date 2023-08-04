Фото: t.me/urpso_mchs

В горах Сочи 22-летняя туристка пошла одна в поход и подвернула ногу. Девушка спускалась с горы Ачишхо.

«Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО пешком добрались до пострадавшей и оказали ей доврачебную помощь. Затем туристку транспортировали в поселок Красная Поляна и передали врачам городской больницы», - сообщили в пресс-службе южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что девушка пошла на прогулку к Хмелевским озерам, а уже на обратном пути травмировала ногу и поняла, что не сможет вернуться назад самостоятельно.