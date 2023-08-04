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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:51

Полиция Краснодара проверит конфликт со стрельбой на улице Артиллерийской

Участников конфликта ищут
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

Полиция Краснодара организовала проверку после конфликта со стрельбой на улице Артиллерийской. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все произошло накануне на улице Артиллерийской. По словам очевидцев, рабочие монтировали декорации. В какой-то момент к ним подъехал неизвестный мужчина, начал ругаться. Затем он достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил.

В настоящее время полицейские проводят проверку и ищут всех участников конфликта.

«В ходе разбирательства будут установлены личности участников инцидента, его причины, а также проверена информация о производстве выстрела из неустановленного типа оружия. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям граждан дана правовая оценка», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.