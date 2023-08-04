Полиция Краснодара проверит конфликт со стрельбой на улице Артиллерийской

Проводится проверка Фото из архива КП

Полиция Краснодара организовала проверку после конфликта со стрельбой на улице Артиллерийской. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все произошло накануне на улице Артиллерийской. По словам очевидцев, рабочие монтировали декорации. В какой-то момент к ним подъехал неизвестный мужчина, начал ругаться. Затем он достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил.

В настоящее время полицейские проводят проверку и ищут всех участников конфликта.

«В ходе разбирательства будут установлены личности участников инцидента, его причины, а также проверена информация о производстве выстрела из неустановленного типа оружия. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям граждан дана правовая оценка», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.