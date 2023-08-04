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НовостиОбщество4 августа 2023 10:51

В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани не нашли пожарной сигнализации

На аттракционах были нарушены требования пожарной безопасности
Мария ЧАЛАЯ
В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани нашли нарушения пожарной безопасности

В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани нашли нарушения пожарной безопасности

Фото: Иван Макеев

В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани нашли нарушения требований пожарной безопасности. Несоответствия выявили в парке имени «Юрия Гагарина» станицы Брюховецкой.

«Прокуратура Брюховецкого района совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провела проверку состояния аттракционной техники. В ходе проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что по факту нарушений одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.