В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани не нашли пожарной сигнализации

В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани нашли нарушения пожарной безопасности Фото: Иван Макеев

В парке аттракционов Брюховецкого района Кубани нашли нарушения требований пожарной безопасности. Несоответствия выявили в парке имени «Юрия Гагарина» станицы Брюховецкой.

«Прокуратура Брюховецкого района совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провела проверку состояния аттракционной техники. В ходе проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что по факту нарушений одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.