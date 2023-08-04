Количество пострадавших домов увеличилось до 436 Фото: t.me/life_apsheronskk

Число пострадавших от града домов на Кубани увеличилось до 436. Крупные льдины обрушились 3 августа на Апшеронский район.

«Получено 436 заявок от населения на проведение обследования домовладений. По окончании обследования главой района будет принято решение о размере материальной помощи и размере выплат», – сообщил «КП» - Кубань» замглавы Апшеронского района по вопросам ЧС Сергей Коростылев.

Пострадавшие от града объекты обещают восстановить в ближайшее время.

Напомним, эпицентром удара крупного града в Апшеронском районе стало село Черниговское. Накануне в поселении ввели локальный режим ЧС.