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НовостиОбщество4 августа 2023 11:02

Число пострадавших от града домов на Кубани увеличилось до 436

Крупный град обрушился 3 августа на Апшеронский район
Светлана ОВДЕЙ
Количество пострадавших домов увеличилось до 436 Фото: t.me/life_apsheronskk

Количество пострадавших домов увеличилось до 436 Фото: t.me/life_apsheronskk

Число пострадавших от града домов на Кубани увеличилось до 436. Крупные льдины обрушились 3 августа на Апшеронский район.

«Получено 436 заявок от населения на проведение обследования домовладений. По окончании обследования главой района будет принято решение о размере материальной помощи и размере выплат», – сообщил «КП» - Кубань» замглавы Апшеронского района по вопросам ЧС Сергей Коростылев.

Пострадавшие от града объекты обещают восстановить в ближайшее время.

Напомним, эпицентром удара крупного града в Апшеронском районе стало село Черниговское. Накануне в поселении ввели локальный режим ЧС.