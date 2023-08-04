В Сочи начнут строить ливневки и реконструировать очистные сооружения

Один из важных этапов — корректировка федерального законодательства в соответствии с современными условиями.

В Сочи продолжают реализовывать мероприятия комплексной государственной программы модернизации и развития коммунальной инфраструктуры курорта. Один из важных этапов — корректировка федерального законодательства в соответствии с современными условиями.

При содействии Минстроя России и лично заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина инициатива Горсобрания Сочи была поддержана в Госдуме — в третьем чтении принят закон о внесении изменений в ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Это позволит вывести экологическую безопасность и качество жизни в Сочи на новый уровень.

"После корректировки муниципальных нормативно-правовых актов приступим к строительству и реконструкции систем водоснабжения, ливневой канализации и очистных сооружений. Поэтапная реализация такого проекта интегрирована в новый Генеральный план курорта, который будет принят осенью", - заключил мэр Сочи Алексей Копайгородский.