Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 11:43

В Сочи начнут строить ливневки и реконструировать очистные сооружения

На курорте продолжают развивать коммунальную инфраструктуру
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Один из важных этапов — корректировка федерального законодательства в соответствии с современными условиями.

Один из важных этапов — корректировка федерального законодательства в соответствии с современными условиями.

В Сочи продолжают реализовывать мероприятия комплексной государственной программы модернизации и развития коммунальной инфраструктуры курорта. Один из важных этапов — корректировка федерального законодательства в соответствии с современными условиями.

При содействии Минстроя России и лично заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина инициатива Горсобрания Сочи была поддержана в Госдуме — в третьем чтении принят закон о внесении изменений в ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Это позволит вывести экологическую безопасность и качество жизни в Сочи на новый уровень.

"После корректировки муниципальных нормативно-правовых актов приступим к строительству и реконструкции систем водоснабжения, ливневой канализации и очистных сооружений. Поэтапная реализация такого проекта интегрирована в новый Генеральный план курорта, который будет принят осенью", - заключил мэр Сочи Алексей Копайгородский.