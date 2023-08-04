Жителей Кубани предупредили о сильной жаре до +40 градусов Фото из архива КП

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары. В ближайшие дни столбики термометров могут достигнуть +40 градусов.

«Во второй половине дня и вечером 7, 8 и 9 августа в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39°…+40°», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение в том числе действует в Краснодаре. Так, в краевом центре воздух прогреется до +39 градусов. А на Черноморском побережье столбики термометров покажут +37 градусов.

Жителей и туристов просят соблюдать правила безопасности. В жаркую погоду следует надевать светлую легкую одежду с головным убором и чаще находиться в тени. Кроме того, не рекомендуется пить алкоголь.

Спасатели напоминают о том, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.