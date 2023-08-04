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В Геленджике дважды вызывали вертолет санавиации 4 августа. Первым рейсом эвакуировали кардиологического пациента, вторым — ребенка после ночного ДТП.

«В сложных случаях специалисты Городской больницы всегда докладывают краевым коллегам о пациентах с тяжелыми заболеваниями и травмами. При необходимости организовывают медицинскую эвакуацию в краевые лечебные учреждения», - сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

Уточняется, что за год санавиация транспортировала с территории курорта около 100 пациентов.