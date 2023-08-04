В 2023 году на Кубани обновят 142 зеленые зоны Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,4 тысячи зеленых зон благоустроили на Кубани с 2017 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году в регионе приведут в порядок 142 общественные территории. На благоустройство зеленых зон направят четыре млрд рублей.

«Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести, и должны завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября», – отметил глава региона.

В настоящее время программы по благоустройству зеленых зон выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. Непогода сбила планы работы в Отрадненском и Павловском муниципалитетов. Однако представители районов уточнили, что их успеют завершить в срок.

Кроме того, на заседании обсудили благоустройство улицы Чапаева в Краснодаре. Ранее жители пожаловались на то, что летние кафе занимают большую часть тротуара и мешают проходу. Губернатор поручил главе города Евгению Наумову проработать решение вопроса.