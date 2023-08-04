Приемные семьи Кубани посетили мероприятие в Свято-Троицком храме станицы Динской Фото: пресс-служба 14-го Динского районного благочиннического округа

Приемные семьи Кубани посетили мероприятие в Свято-Троицком храме станицы Динской. На встрече собрались 120 человек из Кореновского, Северского, Динского районов и Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе 14-го Динского районного благочиннического округа.

Зональное мероприятие Общественного совета приемных семей региона на тему «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основании духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций» прошло 3 августа. Участниками стали семьи, в которых воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Гостей благословил благочинный 14-го Динского районного округа, настоятель храма Святой Троицы протоиерей Иоанн Лапко. После приветствия и молитвы для семей провели экскурсию по храму. Гостей провели в воскресную школу «Преображение», показали классы для занятий и представили детские поделки. Дети остались с директором воскресной школы Любовью Приходченко и поучаствовали в мастер-классах от педагогов. А самые маленькие гости побывали на показе сказки «Дюймовочка» театра кукол.

Родители отправились в конференц-зал на пленарное заседание для обсуждения значимых тем. Участники обсудили вопросы безопасности дорожного движения, вождения детьми электросамокатов, мопедов и питбайков. Кроме того, участники встречи обсудили, как деструктивная атмосфера в семье влияет на склонность детей к пагубным привычкам и приводит к употреблению психоактивных веществ. В финале конференции организовали психологический тест с разъяснениями.

На мероприятии для приемных семей также организовали выставки оружия времен Великой Отечественной войны от Краснодарских краевых общественных военно-исторических организаций «Гвардия» и «Красноармеец Кубани». Кроме того, ребят познакомили с доспехами рыцарей, русских ратников, сарацинов.

Представители Динского муниципального Союза казачьей молодежи и Музея боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко станицы Васюринской организовали выставку предметов казачьего быта и оружия, снаряжения, муляжей боеприпасов времен войны.

Вместе с выставками для участников мероприятия провели мастер-класс по колокольному звону. Звонарь рассказал детям о колоколах и об искусстве колокольного звона. После гостям продемонстрировали звон-благовест и дали возможность сделать это самостоятельно.

В конце встречи прошла беседа с протоиереем Иоанном Лапко о праздниках Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. А завершилось мероприятие трапезой.