Задержанного мужчину заключили под стражу Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре поймали вора денег у работников детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратились три женщины, которые сообщили о кражах и угоне. У одной из работниц детсада пропали деньги из сумки. У второй женщины также похитили купюры и прихватили дорогие ювелирные украшения, которые находились дома. А у третьей потерпевшей угнали машину, припаркованную недалеко от детсада.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого 33-летнего жителя Белореченска. Ущерб превысил 300 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что женщинам вернули часть денег и угнанный автомобиль. Тем временем на мужчину завели уголовные дела по ст. 158 и 166 УК РФ «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем». Задержанный заключен под стражу.