Отремонтированный сквер в станице Львовской. Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани в этом году отремонтируют 142 парка. Работы проводят в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«За пять лет мы благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондартьев.

Планируется, что все работы, которые были запланированы на этот год, завершат до 1 ноября.