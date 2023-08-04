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НовостиОбщество4 августа 2023 13:14

На Кубани в этом году отремонтируют 142 парка

Работы завершат до 1 ноября
Мария ЧАЛАЯ
Отремонтированный сквер в станице Львовской. Фото: t.me/kondratyevvi

Отремонтированный сквер в станице Львовской. Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани в этом году отремонтируют 142 парка. Работы проводят в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«За пять лет мы благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондартьев.

Планируется, что все работы, которые были запланированы на этот год, завершат до 1 ноября.