В Сочи взяли под охрану 216 исторических зданий и композиций Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи взяли под охрану 216 исторически ценных зданий и композиций. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проект охраны исторических объектов курорт подготовили в научно-исследовательском институте перспективного градостроительства. По результатам научных исследований установлены необходимые ограничения.

Для исторических зданий, в частности, утвердили предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам.

«Утверждение границ территории и предмета охраны исторического поселения позволит обеспечить развитие города Сочи как курорта, комфортного для жителей и отдыхающих, сохранив при этом его уникальный архитектурный облик», – сказал замглавы региона Роман Лузинов.