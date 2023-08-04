Анапу и Геленджик свяжет морская «Комета» с 5 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

Анапу и Геленджик свяжет морская «Комета». Пассажирское судно запустят с 5 августа после длительного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В августе и сентябре запланировано по четыре рейса «Кометы» ежедневно. Морское судно будет отправляться в 09:00 и 14:00 из Анапы, в 12:00 и 18:00 - из Геленджика. Добраться пассажиры смогут за 1,5 часа.

Стоимость стандартного билета составит 1000 рублей, тариф «Комфорт» – 1500 рублей. На детский билет (от 2-х до 14-ти лет) установлена цена 500 рублей.

Продажа билетов стартовала 4 августа. Приобрести их можно в кассах морского порта Анапы и центрального причала Геленджика, на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении «Комета». Билеты продают при предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, – паспорта или свидетельства о рождении.

«Мы считаем маршрут крайне перспективным для жителей и гостей курортов региона. И в дальнейшем продолжим прилагать все усилия, чтобы развивать регулярное пассажирское морское сообщение, связывающее Анапу с другими городами Краснодарского края и соседних регионов», – отметил заместитель гендиректора предприятия «Черноморские скоростные линии» Рустам Рустамов.